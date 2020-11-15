مطلوب موظف ادارة فنيات سيارات لمكتب ايجار سيارات فى مدينة نصر

(فرصة عمل)
|التواصل عن طريق الواتس اب رسائل نصية فقط المرتب 3500 ويوجد زيادات سنوية منتظمة واخرى استثنائية للشخص المميز شروط الوظيفة : 1. رخصة قيادة عادية 2. لباقة بالحديث 3. معرفة معقولة بالسيارات واعطالها 4. من سكان مدينة نصر او ضواحيها 5. القدرة على تحمل العمل عند الحاجة - طبيعة العمل : المسئولية عن السيارات وعمل صيانة لها باماكن الاصلاح وفحصها وتسليم السيارات للعملاء واستلامها واخرى - مواعيد العمل من 1 ظهرا الى 9 مساء الجمعة اجازة - العنوان : اخر مكرم عبيد بالقرب من السيراج مول شركة فور ويلز التواص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايهاب
|التليفون:
|01090690624
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072773
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه مصرى
4,000 جنيه مصرى