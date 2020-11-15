مطلوب موظف ادارة فنيات سيارات لمكتب ايجار سيارات فى مدينة نصر

التواصل عن طريق الواتس اب رسائل نصية فقط المرتب 3500 ويوجد زيادات سنوية منتظمة واخرى استثنائية للشخص المميز شروط الوظيفة : 1. رخصة قيادة عادية 2. لباقة بالحديث 3. معرفة معقولة بالسيارات واعطالها 4. من سكان مدينة نصر او ضواحيها 5. القدرة على تحمل العمل عند الحاجة - طبيعة العمل : المسئولية عن السيارات وعمل صيانة لها باماكن الاصلاح وفحصها وتسليم السيارات للعملاء واستلامها واخرى - مواعيد العمل من 1 ظهرا الى 9 مساء الجمعة اجازة - العنوان : اخر مكرم عبيد بالقرب من السيراج مول شركة فور ويلز التواص