مطلوب موظفين و موظفات للعمل بالسوق الحر بدولة قطر بالمسميات التالية : * مندوب مبيعات (إناث و ذكور ) *مساعد مبيعات (إناث و ذكور ) الوصف الوظيفي -دبلوم أو شهادة العمل بنفس التخصص أو ما يعادل . -إتقان اللغة العربية و الإنجليزية -خبرة عمل مثبتة كمندوب مبيعات بالتجزئة على الأقل سنة -فهم عملية البيع بالتجزئة -معرفة إجراءات جرد المخزون -سجل حافل بتحقيق حصص المبيعات -مهارات اتصال ممتازة قادرة على بناء علاقات ثقة -السن ما بين 23 سنة و 35 سنة ********* -الرواتب متميزة مابين 3000 و 4000 ريال قطري -