(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين و موظفات للعمل بالسوق الحر بدولة قطر بالمسميات التالية : * مندوب مبيعات (إناث و ذكور ) *مساعد مبيعات (إناث و ذكور ) الوصف الوظيفي -دبلوم أو شهادة العمل بنفس التخصص أو ما يعادل . -إتقان اللغة العربية و الإنجليزية -خبرة عمل مثبتة كمندوب مبيعات بالتجزئة على الأقل سنة -فهم عملية البيع بالتجزئة -معرفة إجراءات جرد المخزون -سجل حافل بتحقيق حصص المبيعات -مهارات اتصال ممتازة قادرة على بناء علاقات ثقة -السن ما بين 23 سنة و 35 سنة ********* -الرواتب متميزة مابين 3000 و 4000 ريال قطري -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103262
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
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