مطلوب موظفين و موظفات للعمل بالسوق الحر بدولة قطر

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تفاصيل الإعلان
مطلوب موظفين و موظفات للعمل بالسوق الحر بدولة قطر بالمسميات التالية : * مندوب مبيعات (إناث و ذكور ) *مساعد مبيعات (إناث و ذكور ) الوصف الوظيفي -دبلوم أو شهادة العمل بنفس التخصص أو ما يعادل . -إتقان اللغة العربية و الإنجليزية -خبرة عمل مثبتة كمندوب مبيعات بالتجزئة على الأقل سنة -فهم عملية البيع بالتجزئة -معرفة إجراءات جرد المخزون -سجل حافل بتحقيق حصص المبيعات -مهارات اتصال ممتازة قادرة على بناء علاقات ثقة -السن ما بين 23 سنة و 35 سنة ********* -الرواتب متميزة مابين 3000 و 4000 ريال قطري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القنيطره- المغرب
الدوحة -

قطر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102734
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بدولة قطر

وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بدولة قطر

(فرصة عمل)

#offre_demploi_Qatar *وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بدولة قطر بالمسميات التالية : -شيف تنفيدي (.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: مطعم راقي بدولة قطر لديه وظائف شاغرة

مطعم راقي بدولة قطر لديه وظائف شاغرة

(فرصة عمل)

#offre_demploi_Qatar *مطعم راقي بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات التالية : -شيف مخبوزات وحلويات .
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: فندق راقي خمس نجوم بدولة قطر لديه وظائف شاغرة

فندق راقي خمس نجوم بدولة قطر لديه وظائف شاغرة

(فرصة عمل)

#offre_demploi_Qatar *فندق راقي خمس نجوم بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات الأتية : -مقدم طعام .
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بدولة قطر

وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بدولة قطر

(فرصة عمل)

#offre_demploi_Qatar *وظائف شاغرة لدى سلسلة مطاعم راقية بدولة قطر بالمسميات التالية : -شيف تنفيدي (.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

16/7/2021
صورة الاعلان: *وظائف شاغرة لدى مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر بالمسمى التالي:

*وظائف شاغرة لدى مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر بالمسمى التالي:

(فرصة عمل)

#offre_demploi_Qatar *وظائف شاغرة لدى مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر بالمسمى التالي: -شيف متخصص أسماك.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

12/7/2021
صورة الاعلان: *مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات الأتية :

*مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات الأتية :

(فرصة عمل)

#offre_demploi_Qatar *مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات الأتية : -مقدم طعام (.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

12/7/2021
صورة الاعلان: *وظائف شاغرة لدى مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر بالمسمى التالي:

*وظائف شاغرة لدى مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر بالمسمى التالي:

(فرصة عمل)

*وظائف شاغرة لدى مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر بالمسمى التالي: -شيف متخصص أسماك *الشروط الوظيفية: .
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

9/7/2021
صورة الاعلان: *معرض علامة تجارية لملابس رجالية بدولة قطر #الدوحة تبحث عن موظف مبيعات

*معرض علامة تجارية لملابس رجالية بدولة قطر #الدوحة تبحث عن موظف مبيعات

(فرصة عمل)

#وظائف_قطر *معرض علامة تجارية لملابس رجالية بدولة قطر #الدوحة تبحث عن موظف مبيعات من ذوي الخبرة بأخد.
العنوان:

الدوحة - قطر

14,000 ريال

9/7/2021
صورة الاعلان: بيع وتأجير فساتين الزفاف التركية

بيع وتأجير فساتين الزفاف التركية

(للبيع)

بيع وتأجير فساتين الزفاف التركية.
العنوان:

الدوحة - قطر

4,000 ريال

5/7/2021
صورة الاعلان: شركة ومعرض دراجات هوائية بدولة قطر لديها شواغر وظيفية بالمسمى التالي

شركة ومعرض دراجات هوائية بدولة قطر لديها شواغر وظيفية بالمسمى التالي

(فرصة عمل)

#وظائف_قطر *شركة ومعرض دراجات هوائية بدولة قطر لديها شواغر وظيفية بالمسمى التالي : -تقني تجميع و تصل.
العنوان:

الدوحة - قطر

14,000 ريال

5/7/2021
صورة الاعلان: شركة التموين بدولة قطر لديها وظائف شاغرة بالمسميات الأتية

شركة التموين بدولة قطر لديها وظائف شاغرة بالمسميات الأتية

(فرصة عمل)

#offre_demploi_Qatar *شركة التموين بدولة قطر لديها وظائف شاغرة بالمسميات الأتية : -مقدم طعام ( (wa.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات وممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق بدولة قطر

مطلوب ممرضات وممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق بدولة قطر

(فرصة عمل)

مطلوب ممرضات و ممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق بدولة قطر بالمسمى التالي: -ممرضين.
العنوان:

الدوحة - قطر

1 ريال

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات و ممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق دولة قطر

مطلوب ممرضات و ممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق دولة قطر

(فرصة عمل)

#عرض_وظيفي_متميز مطلوب ممرضات و ممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق بدولة قطر بالمس.

14,000 ريال

22/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات وحلويات للعمل بمطعم بدولة قطر

مطلوب شيف مخبوزات وحلويات للعمل بمطعم بدولة قطر

(فرصة عمل)

#وظائف_قطر *مطلوب شيف مخبوزات وحلويات للعمل بمطعم بدولة قطر بالمسمى التالي : *شيف مخبوزات وحلويات *.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

17/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بدولة قطر

مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بدولة قطر

(فرصة عمل)

#وظائف_قطر **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بدولة قطر بالمسمى التالي: *شيف شاورما الشروط الوظيفة : **.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

17/6/2021
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