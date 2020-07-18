مطلوب موظفين من المنزل في شركة P.T.J System

(فرصة عمل)
|تعلن شركه p.t.j system عن حاجتها للعمل ك مسوق الكتروني من الجنسين التدريب والعمل من المنزل لتسويق منتجات وخدمات سامسونج، أبل، اتصالات، ملابس، متجر اليكترونيات، سياحة فندقية متعاقدين مع اكثر من 180 الف فندق ومنتجع سياحى حول العالم، تذاكر طيران لأكتر من 200 شركة طيران العمل بالعموله ولا يشترط الخبرة نقبل الطلبة لمعرفه تفاصيل اكتر واتساب فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ميار خالد يحيى
|التليفون:
|01112762018
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- حى كاسترو
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063257
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