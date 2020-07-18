مطلوب موظفين من المنزل في شركة P.T.J System

تعلن شركه p.t.j system عن حاجتها للعمل ك مسوق الكتروني من الجنسين التدريب والعمل من المنزل لتسويق منتجات وخدمات سامسونج، أبل، اتصالات، ملابس، متجر اليكترونيات، سياحة فندقية متعاقدين مع اكثر من 180 الف فندق ومنتجع سياحى حول العالم، تذاكر طيران لأكتر من 200 شركة طيران العمل بالعموله ولا يشترط الخبرة نقبل الطلبة لمعرفه تفاصيل اكتر واتساب فقط