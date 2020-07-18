مطلوب موظفين من المنزل في شركة P.T.J System

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركه p.t.j system عن حاجتها للعمل ك مسوق الكتروني من الجنسين التدريب والعمل من المنزل لتسويق منتجات وخدمات سامسونج، أبل، اتصالات، ملابس، متجر اليكترونيات، سياحة فندقية متعاقدين مع اكثر من 180 الف فندق ومنتجع سياحى حول العالم، تذاكر طيران لأكتر من 200 شركة طيران العمل بالعموله ولا يشترط الخبرة نقبل الطلبة لمعرفه تفاصيل اكتر واتساب فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ميار خالد يحيى
التليفون: 01112762018

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حى كاسترو
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063257
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: إعداد القوائم المالية والتقرير المالي السنوي

إعداد القوائم المالية والتقرير المالي السنوي

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن إعداد القوائم المالية وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط المريح امتلك شاليهك فى راس سدر

بالتقسيط المريح امتلك شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليهك فى راس سر قريب من اكوا بارك وحمامات السباحة وكافيهات ومطاعم 125 م بحديقة (2 غرفة نوم +ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: علي بحر راس سدر امتلك احلي شاليه وصيف براحتك

علي بحر راس سدر امتلك احلي شاليه وصيف براحتك

(للتقسيط)

امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وعيش احلي مغامرة مع اولادك في الاكوا بارك وحمامات السباحة وهتصتاد ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: الكمامات القطن

الكمامات القطن

(للبيع)

الكمامات القطن 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف والفم .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من اكوا بارك فى لاسيرينا بالم بيتش

امتلك شاليه قريب من اكوا بارك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

قريب من الاكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +حمام +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: الحق العرض وامتلك شاليه مفروش في لاسيرينا السخنة

الحق العرض وامتلك شاليه مفروش في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

الحق العرض وامتلك حالا شاليه في لاسيرينا السخنة مفروووش يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي تصيف بشنطة هدو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

18/7/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم )

يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي

(للبيع)

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي 01003358542 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي مصنع زى موحد مدارس اسعار يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

توريد وبريات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: زي رياض الاطفال - يونيفورم حضانات

زي رياض الاطفال - يونيفورم حضانات

(للبيع)

زي رياض الاطفال - يونيفورم حضانات 01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم حضانات صور يونيفورم حضانات شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: اثاث شركات اداراى للمقرات والمؤسسات بمعارض فرست فرنتشر

اثاث شركات اداراى للمقرات والمؤسسات بمعارض فرست فرنتشر

(للبيع)

معارضنا 98ش محي الدين أبوالعز 0233372823– المهندسين–0237488014 اثاث مكتبي - ستائر مكتبية متنوعة 0100.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

اختار المساحة اللي تناسبك وامتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بأقل مقدم وبالتقسيط ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: استثمر في العاصمة بأكبر عائد ممكن في كمبوند zavani

استثمر في العاصمة بأكبر عائد ممكن في كمبوند zavani

(للتقسيط)

استثمر في العاصمة الادارية الجديدة بأكبر عائد ممكن في كمبوند zavani واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

18/7/2020
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