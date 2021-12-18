مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت

(فرصة عمل)

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مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للجادين فقط. مطلوب لشركة كبرى بفرعيها بالدقى والشروق شباب من الجنسين للعمل بقسم المبيعات والسكرتارية . مرتب ثابت وحوافز . للاستعلام لمواعيد المقابلة : اتصل . 01011322727 - 01010881640 -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سماح جوهر
التليفون: 01010881640

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العنوان: - الدقى
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2021
رقم الإعلان: 2115619
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

للعائلات فقط شقه مفروشه للايجار سوبر لوكس علي طريق النصر بموقع مميزجدا بجوار نادي السكه و دقائق لعبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: استشاري مسالك بولية

استشاري مسالك بولية

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف ف المملكة العربية السعودية استشاريين مسالك بولية خبرة لاتقل عن خمس سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مست

شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مست

(طلب عمل)

شغالات وخدم ورعاية مسنين ومرضي ورعاية اطفال من royal house service اعلي مستوي من العمالة المنزلية ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,200 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: اسعار مكييفات شارب استاندرد 1.5 حصان بارد بدون بلازما 2021

اسعار مكييفات شارب استاندرد 1.5 حصان بارد بدون بلازما 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 علشان احنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021

اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات كا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2021

سعر تكييف ال جي اس بلس 2.25 بارد 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو

مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو

(للبيع)

مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn

Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم ام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn

شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق

Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

Hotel Uniforms - مصنع توريد يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

شركات يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

محل بيع يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: سجاد رصاصي في تركواز

سجاد رصاصي في تركواز

(للبيع)

سجاد رصاصي في تركواز02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
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