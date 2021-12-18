مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت

(فرصة عمل)
|للجادين فقط. مطلوب لشركة كبرى بفرعيها بالدقى والشروق شباب من الجنسين للعمل بقسم المبيعات والسكرتارية . مرتب ثابت وحوافز . للاستعلام لمواعيد المقابلة : اتصل . 01011322727 - 01010881640 -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سماح جوهر
|التليفون:
|01010881640
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|العنوان:
|- الدقى
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115619
7,500 جنيه
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1,200 جنيه
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