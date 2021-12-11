مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت

(فرصة عمل)
|لشركة كبرى مطلوب موظفين بادارة المبيعات بفرع مدينة الشروق مؤهل عالى حديث التخرج بمرتب ثابت وحوافز ويفضل قرب السكن . مطلوب سكرتارية لفرعى الدقى ومدينة الشروق تجيد جميع اعمال السكرتارية والكمبيوتر . 01025582245 - 01011322727 - 01147951212
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سماح جوهر
|التليفون:
|01010881640
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|العنوان:
|- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115290
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