مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فورا بشركة كبرى موظفين مبيعات حديثى التخرج وخبرة من 1سنة الى 3 سنوات بمرتب ثابت لفرع الشركة بالشروق. ومطلوب سكرتارية حسنة المظهر حديثة التخرج تجيد اعمال السكرتارية للعمل بالفرعين الدقى والشروق يفضل قرب السكن . مرتبات مجزية وحوافز لتحديد موعد المقابلة اتصل : 01011322727 - 01025582245
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سماح جوهر
|التليفون:
|01010881640
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|العنوان:
|- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115227
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1,600 ريال
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30 ريال
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1,000 جنيه