مطلوب موظفين مبيعات وسكرتارية لشركة كبرى للعمل فورا بمرتب ثابت

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فورا بشركة كبرى موظفين مبيعات حديثى التخرج وخبرة من 1سنة الى 3 سنوات بمرتب ثابت لفرع الشركة بالشروق. ومطلوب سكرتارية حسنة المظهر حديثة التخرج تجيد اعمال السكرتارية للعمل بالفرعين الدقى والشروق يفضل قرب السكن . مرتبات مجزية وحوافز لتحديد موعد المقابلة اتصل : 01011322727 - 01025582245
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سماح جوهر
التليفون: 01010881640

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العنوان: - الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115227
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