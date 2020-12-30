مطلوب موظفين لمطعم فخم شمال الرياض

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطعم فخم في شمال الرياض بحاجة الى: - مدير صالة - شيف \ مساعد شيف - استقبال مطعم - مقدم طعام - محضر طلبات الراتب والمميزات بعد المقابلة الشروط: حسن المظهر والأخلاق ملم بالمهن المقدم عليها وسبق العمل بها. ارسال السيرة الذاتية واتساب فقط 0569703168
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عادل عبدالله
التليفون: +20569703168

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض المغرزات- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2021
رقم الإعلان: 2080795
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : - في الرياض السعودية

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *شيف برجر : خبرة سنتين كا شيف برجر . السن لا يزيد .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

30/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager