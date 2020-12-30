مطلوب موظفين لمطعم فخم شمال الرياض

مطعم فخم في شمال الرياض بحاجة الى: - مدير صالة - شيف \ مساعد شيف - استقبال مطعم - مقدم طعام - محضر طلبات الراتب والمميزات بعد المقابلة الشروط: حسن المظهر والأخلاق ملم بالمهن المقدم عليها وسبق العمل بها. ارسال السيرة الذاتية واتساب فقط 0569703168