مطلوب موظفين لمطعم فخم شمال الرياض

(فرصة عمل)
|مطعم فخم في شمال الرياض بحاجة الى: - مدير صالة - شيف \ مساعد شيف - استقبال مطعم - مقدم طعام - محضر طلبات الراتب والمميزات بعد المقابلة الشروط: حسن المظهر والأخلاق ملم بالمهن المقدم عليها وسبق العمل بها. ارسال السيرة الذاتية واتساب فقط 0569703168
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عادل عبدالله
|التليفون:
|+20569703168
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض المغرزات- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080795
اتصل