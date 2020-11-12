مطلوب: موظفين للرد على عملاء (طلاب/خريجين)

(فرصة عمل)
|موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين – السن من 18 : 45 سنة – راتب 4000ج – زيادة سنوية مرتين كل سنة – تامين صحي – تامين اجتماعي – شباب وبنات – شفت 6 ساعات – إجازة 4 أيام خلال الشهر – مؤهل متوسط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المؤسسة العالمية: مارينا باي ساندز للتوريدات السياحية
|التليفون:
|01140592591
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072157
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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