مطلوب موظفين لخدمه عملاء بكبري الشركات بمصر

= خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات (صباحي او مسائى) (اختياري) - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة - مؤهل متوسط علي الاقل لغير الطلبه - تامين صحي + تامين اجتماعي بعد 3 اشهر من العمل - زيادة سنوية (كل 6 شهور 6%) - توافر العمل من الشركة واونلاين حسب اختيار العميل - بنفس الراتب ونفس التعاقد اثناء التدريب - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل - للاستفسار واتساب فقط نظراً لكثرة المكالمات في الوقت الحالي Whatsapp : 01559449261 - كود رقم : 3018