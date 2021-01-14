مطلوب موظفين لخدمه عملاء بكبري الشركات بمصر

(فرصة عمل)
|= خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات (صباحي او مسائى) (اختياري) - يتم قبول الطلاب - السن من 18 : 45 سنة - مؤهل متوسط علي الاقل لغير الطلبه - تامين صحي + تامين اجتماعي بعد 3 اشهر من العمل - زيادة سنوية (كل 6 شهور 6%) - توافر العمل من الشركة واونلاين حسب اختيار العميل - بنفس الراتب ونفس التعاقد اثناء التدريب - يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6 شهور من العمل - للاستفسار واتساب فقط نظراً لكثرة المكالمات في الوقت الحالي Whatsapp : 01559449261 - كود رقم : 3018
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|01559449261
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|العنوان:
|شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والاول – التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080040
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه