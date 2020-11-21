مطلوب موظفين كول سنتر والسوشيال ميديا

(فرصة عمل)
|السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعلن اكبر شركة لتوريد العمالة المصرية عن حاجتها لموظفين العمل كول سنتر وسوشيال ميديا للعمل بالشركة نفسها . مطلووووب فوراااا شباب وبنات. للعمل كول سنتر وسوشيال ميديا. وامكانيه العمل من المنزل او من مقر الشركه بمرتب 3500. عدد ساعات العمل 5 ساعات . السن من 18 الي 45 سنه. لايشترط الخبره. ونقبل طلبه وخرجين . يشترط الجديه واللباقه في العمل. العدد محدود جداااااا. الشركة مسجلة بوزارة القوى العاملة ولها سجل تجارى وبطاقةضربية وتعمل بهذا المجال منذ اكتر من 10سنوات . للت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالحميد
|التليفون:
|01009076435
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076368
3,500 جنيه
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3,500 جنيه
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