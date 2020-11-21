مطلوب موظفين كول سنتر والسوشيال ميديا

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعلن اكبر شركة لتوريد العمالة المصرية عن حاجتها لموظفين العمل كول سنتر وسوشيال ميديا للعمل بالشركة نفسها . مطلووووب فوراااا شباب وبنات. للعمل كول سنتر وسوشيال ميديا. وامكانيه العمل من المنزل او من مقر الشركه بمرتب 3500. عدد ساعات العمل 5 ساعات . السن من 18 الي 45 سنه. لايشترط الخبره. ونقبل طلبه وخرجين . يشترط الجديه واللباقه في العمل. العدد محدود جداااااا. الشركة مسجلة بوزارة القوى العاملة ولها سجل تجارى وبطاقةضربية وتعمل بهذا المجال منذ اكتر من 10سنوات . للت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالحميد
التليفون: 01009076435

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076368
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب موظفين داتا إنتري والرد والمتابعة مع العملاء على السوشيال ميديا - في الجيزة مصر

مطلوب موظفين داتا إنتري والرد والمتابعة مع العملاء على السوشيال ميديا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلووووب فوراااا شباب وبنات للعمل داتا إنتري والرد والمتابعة مع العملاء على وسوشيال ميديا. وامكانيه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

21/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم ي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم ي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض ) - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الكمبيوتر والتقنيه بالسعوديه ( الرياض )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: موظفين كول سنتر والسوشيال ميديا - في الجيزة مصر

موظفين كول سنتر والسوشيال ميديا

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلووووب فوراااا شباب وبنات للعمل كول سنتر وسوشيال ميديا وامكانيه العمل من المنزل او من مقر الشركه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2020
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager