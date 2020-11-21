مطلوب موظفين كول سنتر والسوشيال ميديا

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعلن اكبر شركة لتوريد العمالة المصرية عن حاجتها لموظفين العمل كول سنتر وسوشيال ميديا للعمل بالشركة نفسها . مطلووووب فوراااا شباب وبنات. للعمل كول سنتر وسوشيال ميديا. وامكانيه العمل من المنزل او من مقر الشركه بمرتب 3500. عدد ساعات العمل 5 ساعات . السن من 18 الي 45 سنه. لايشترط الخبره. ونقبل طلبه وخرجين . يشترط الجديه واللباقه في العمل. العدد محدود جداااااا. الشركة مسجلة بوزارة القوى العاملة ولها سجل تجارى وبطاقةضربية وتعمل بهذا المجال منذ اكتر من 10سنوات . للت