مطلوب موظفين سيلز (مبيعات) لشركة مقاولات في مدينة نصر

(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين سيلز ( مبيعات ) لشركة مقاولات وتطوير عقاري بمدينة نصر خبرة من 3-5 سنين خبرة فى مجال العقارات براتب ثابت +عمولة برجاء ارسال الcv للاستفسار01050750088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rtm
|التليفون:
|01050750088
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|العنوان:
|بيت الوطن الحى السادس- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109814
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