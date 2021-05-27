مطلوب موظفين سيلز

(فرصة عمل)
|ـ موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ( براتب 4000 ج ـ لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي –يقبل الطلاب السن من 18: 55سنة ـ مؤهل متوسط علي الأقل ـ لا يشترط الخبرة ـ توفير تدريب مدفوع الاجر للموظف. (أ_Code: (12021119 - للتقديم للوظيفه عليك التواصل مع الشركه لمعرفة كافة التفاصيل - رقم الشركة whatsapp: 01224146172
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد السيد
|التليفون:
|01224146172
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095314
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