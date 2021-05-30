مطلوب موظفين سوشيال ميديا والرد على العملاء

(فرص)
|ـ موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء ـ السن من 18 : 55 عام ـ مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام الانترنت ـ العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000 ج ـ طلاب وخريجين ومعاشات ـ التأمينات اختيارية زيادة سنوية 2 في السنة ـ4 أيام إجازة في الشهر. (أ_Code: (12021119 - للتقديم للوظيفه عليك التواصل مع الشركه لمعرفة كافة التفاصيل - رقم الشركة whatsapp: 01224146172
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد السيد
|التليفون:
|01224146172
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095578
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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