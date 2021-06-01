مطلوب موظفين خدمة عملاء لشركه خاصه

(فرصة عمل)
|ـ خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000 جنيه شباب وبنات طلاب وخريجين السن من 18 : 55 سنة شرط لباقة في الحديث واستخدام جيد للأنترنت تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة الشفت 6 ساعات )صباحي او مسائي ( الاجازة 4 أيام مؤهل متوسط. (أ_Code: (12021119 - للتقديم للوظيفه عليك التواصل مع الشركه لمعرفة كافة التفاصيل - رقم الشركة whatsapp: 01224146172
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد السيد
|التليفون:
|01224146172
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095855
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,500 جنيه
3,000 جنيه