مطلوب موظفين حسابات حاصلين علي شهادة خبره فنادقة وليس شركات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب موظفين حسابات حاصلين علي شهادة خبره فنادقة وليس شركات - للعمل بكبري الفنادق بشرم الشيخ – الجونة – مرسي علي – السخنة من سن 21 : 29 سنة راتب 2500 : 3500ج حسب الخبره + حوافز شهرية + زيادات 2 في السنة - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات كاملة ) – نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات التواصل عن طريق الواتساب فقط 01142631961
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رشا
التليفون: ٠١١٤٢٦٣١٩٦١

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العنوان: ٥ عمارات الميريلاند جسر السويس- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071756
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2/9/2020
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