مطلوب موظفين حسابات حاصلين علي شهادة خبره فنادقة وليس شركات - للعمل بكبري الفنادق بشرم الشيخ – الجونة – مرسي علي – السخنة من سن 21 : 29 سنة راتب 2500 : 3500ج حسب الخبره + حوافز شهرية + زيادات 2 في السنة - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات كاملة ) – نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات التواصل عن طريق الواتساب فقط 01142631961