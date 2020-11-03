(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين حسابات حاصلين علي شهادة خبره فنادقة وليس شركات - للعمل بكبري الفنادق بشرم الشيخ – الجونة – مرسي علي – السخنة من سن 21 : 29 سنة راتب 2500 : 3500ج حسب الخبره + حوافز شهرية + زيادات 2 في السنة - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات كاملة ) – نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات التواصل عن طريق الواتساب فقط 01142631961
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رشا
|التليفون:
|٠١١٤٢٦٣١٩٦١
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|٥ عمارات الميريلاند جسر السويس- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071756
111 ريال
111 ريال
3,500 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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