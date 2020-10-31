مطلوب موظفين حسابات براتب 3500ح بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة

(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين حسابات خريجي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ( جامعة حكومية ) للعمل بكبري الفنادق بـ شرم الشيخ – الجونة – مرسي علي – السخنة - بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ( جامعة حكومية ) - السن 21 : 29 سنة - شفت 8 : 9 ساعات - الراتب 3000 : 3500ج حسب الخبره - نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - حوافز شهرية + زيادات مرتين في السنة - زيادة سنوية 12 % - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات كاملة ) - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات للتعيين الفوري والت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسام
|التليفون:
|01022785176
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|العنوان:
|عمارات الميرلاند - عماره رقم 5 - الدور الرابع - مكتب 402- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070901
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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