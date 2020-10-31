مطلوب موظفين حسابات براتب 3500ح بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة

مطلوب موظفين حسابات خريجي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ( جامعة حكومية ) للعمل بكبري الفنادق بـ شرم الشيخ – الجونة – مرسي علي – السخنة - بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ( جامعة حكومية ) - السن 21 : 29 سنة - شفت 8 : 9 ساعات - الراتب 3000 : 3500ج حسب الخبره - نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - حوافز شهرية + زيادات مرتين في السنة - زيادة سنوية 12 % - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3 وجبات – انتقالات كاملة ) - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات للتعيين الفوري والت