مطلوب موظفين حجز تذاكر طيران للعمل لدي شركة سياحة بالرياض

(فرصة عمل)
|يشترط وجود خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل علي برنامج جاليليو واماديوس الراتب 2500 ريال + نسبه يتم الاتفاق عليها يتم توفير الاقامه والسكن والتأمين الصحى سيتم إجراء مقابلات بمقر الشركة يوم السبت والاحد الموافق 15 و16 /2/2020 تبدا المقابلات في تمام الساعه 11 صباحا يتم ارسال السيرة الذاتيه علي elbehairy1071@yahoo.com للاستفسار يرجى الاتصال على الارقام التاليه 0552293009 - 01229527799 - 01065006222 العنوان / الزقازيق - امام محطة القطار جهة شارع فاروق - القصر الابيض برج رقم ( 2 ) الدور الاول علوي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة البحيري لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 1071
|التليفون:
|0552293009 - 01229527799 - 01065006222
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|العنوان:
|الزقازيق - امام محطة القطار جهة شارع فاروق - القصر الابيض برج رقم ( 2 ) الدور الاول علوي- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052495
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