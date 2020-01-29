مطلوب موظفين حجز تذاكر طيران للعمل لدي شركة سياحة بالرياض

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
يشترط وجود خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل علي برنامج جاليليو واماديوس الراتب 2500 ريال + نسبه يتم الاتفاق عليها يتم توفير الاقامه والسكن والتأمين الصحى سيتم إجراء مقابلات بمقر الشركة يوم السبت والاحد الموافق 15 و16 /2/2020 تبدا المقابلات في تمام الساعه 11 صباحا يتم ارسال السيرة الذاتيه علي elbehairy1071@yahoo.com للاستفسار يرجى الاتصال على الارقام التاليه 0552293009 - 01229527799 - 01065006222 العنوان / الزقازيق - امام محطة القطار جهة شارع فاروق - القصر الابيض برج رقم ( 2 ) الدور الاول علوي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة البحيري لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 1071
التليفون: 0552293009 - 01229527799 - 01065006222

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العنوان: الزقازيق - امام محطة القطار جهة شارع فاروق - القصر الابيض برج رقم ( 2 ) الدور الاول علوي- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052495
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صورة الاعلان: مطلوب موظفين حجز تذاكر طيران للعمل لدي شركة سياحة بالرياض - في الشرقية مصر

مطلوب موظفين حجز تذاكر طيران للعمل لدي شركة سياحة بالرياض

(فرصة عمل)

- في الشرقية مصر

يشترط وجود خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل علي برنامج جاليليو واماديوس الراتب 2500 ريال + نسبه يتم ا.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2020
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