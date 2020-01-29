مطلوب موظفين حجز تذاكر طيران للعمل لدي شركة سياحة بالرياض

(فرصة عمل)
|يشترط وجود خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل علي برنامج جاليليو واماديوس الراتب 2500 ريال + نسبه يتم الاتفاق عليها يتم توفير الاقامه والسكن والتأمين الصحى يتم ارسال السيرة الذاتيه علي elbehairy1071@yahoo.com العنوان / الزقازيق - امام محطة القطار جهة شارع فاروق - القصر الابيض برج رقم ( 2 ) الدور الاول علوي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة البحيري لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 1071
|التليفون:
|01065006222
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|العنوان:
|العنوان / الزقازيق - امام محطة القطار جهة شارع فاروق - القصر الابيض برج رقم ( 2 ) الدور الاول علوي- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050825
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