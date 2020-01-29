مطلوب موظفين حجز تذاكر طيران للعمل لدي شركة سياحة بالرياض

يشترط وجود خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل علي برنامج جاليليو واماديوس الراتب 2500 ريال + نسبه يتم الاتفاق عليها يتم توفير الاقامه والسكن والتأمين الصحى يتم ارسال السيرة الذاتيه علي elbehairy1071@yahoo.com العنوان / الزقازيق - امام محطة القطار جهة شارع فاروق - القصر الابيض برج رقم ( 2 ) الدور الاول علوي