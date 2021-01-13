(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بمرتب ثابت +عمولة للتواصل واتساب 01001994411
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|al
|التليفون:
|01001994411
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|العنوان:
|15مايو- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080362
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه