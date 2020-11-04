مطلوب موظفين تسويق عقارى بمدينة جدة

مطلوب موظفين تسويق عقارى بجدة بالمملكة العربية السعودية شروط القبول  أن يكون حاصل على بكالوريوس تجاره إدارة أعمال  السـن من 25 : 35  أن يكون خبره فى مجال العقارات من 5 : 10 سنوات ولم يسبق لهم السفر أن يكون خبره فى مجال التواصل الاجتماعى والتسويق  أن يكون خبره فى الاعلانات المدفوعه وغير المدفوعه  أن يكون لديه رخصة قياده سارية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 0