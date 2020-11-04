مطلوب موظفين تسويق عقارى بمدينة جدة

(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين تسويق عقارى بجدة بالمملكة العربية السعودية شروط القبول أن يكون حاصل على بكالوريوس تجاره إدارة أعمال السـن من 25 : 35 أن يكون خبره فى مجال العقارات من 5 : 10 سنوات ولم يسبق لهم السفر أن يكون خبره فى مجال التواصل الاجتماعى والتسويق أن يكون خبره فى الاعلانات المدفوعه وغير المدفوعه أن يكون لديه رخصة قياده سارية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 0
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071307
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