مطلوب موظفين تسويق الكتروني للعمل من المنزل عن طريق الانترنت بدون خبرة

مطلوب للعمل لدى منظمة لندن الدولية للتطوير والتنمية والاستشارات موظفين تسويق الكتروني للعمل من المنزل عن طريق الانترنت ولا يشترط الخبرة نعتذر عن الرد على الاتصالات التلفونية أو التعليقات نظرا للضغط الشديد. الشروط: •سيتم تدريب المتقدمين على العمل لمدة شهر مع الحصول على نسبة 20% . •بعد شهر التدريب سيتم اختيار 5 من المتفوقين وتعيينهم بمرتب ثابت بالإضافة إلى نسبة 10%. • في حال احتياجنا لتعيينات أخرى ستكون الأولوية لمن تم تدريبهم واستمرو معنا بالعمل بنسبة في حالة موافقتكم على الشروط السابقة التواصل