مطلوب موظفين تحصيل لشركة خرسانة بالرياض

مطلوب موظف تحصيل خارجى أن يكون لديه مؤهل عالى وحديثى التخرج يجيد التعامل مع العملاء بلباقة وأن يكون لديه رخصة قيادة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515