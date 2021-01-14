مطلوب موظفين استقبال لشركة خرسانة بالرياض

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تفاصيل الإعلان
لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظفين استقبال أن يكون لديه مؤهل عالى حديثى التخرج لبق ويجيد الإنجليزية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: للتعاقد الفوري مطلوب اخصائي تقويم اسنان لمستشفى كبرى بالسعودية- الهيلا
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 ريال
تاريخ الإعلان: 21/1/2021
رقم الإعلان: 2080841
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