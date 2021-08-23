مطلوب موظفين استقبال

سلسلة مطاعم كبرى بمدينة أبها فـ السعودية تطلب موظفين إستقبال Staff Reception خبرة من 3 : 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال ف مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً : 5 مساءً