مطلوب موظفات خبرة 10 سنوات فى تطوير وسائل الميديا المختلفة

شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى تطوير وسائل التسويق الإلكترونى المختلفة يفضل من سكان الجيزة السن من 30 : 35 سنة أن يكون لديها مؤهل عالى حُسن المظهر ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً