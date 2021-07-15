مطلوب موظفات خبرة 10 سنوات فى تطوير وسائل الميديا المختلفة

(فرصة عمل)
|شركة توظيف بالخارج تطلب موظفات للعمل بمقر الشركة بالمهندسين خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى تطوير وسائل التسويق الإلكترونى المختلفة يفضل من سكان الجيزة السن من 30 : 35 سنة أن يكون لديها مؤهل عالى حُسن المظهر ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100102
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30 ريال
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11 ريال
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30 ريال
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