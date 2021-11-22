مطلوب موزعين معتمدين ووكلاء

(للاستثمار)

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مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تطلب الشركه بجميع محافظات مصر موزعين ووكلاء لمنتجاتها بمميزات عاليه وتشترط الشركه لمن يرغب فى الانضمام اليها ان يكون لديه نشاط قائم وبطاقه ضريبيه للمتابعه مراسلتنا واتس اب 01282867667
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركع استثمارنا لاداره المشروعات
التليفون: 01282867667

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Opera House , Gezeira ard el maared- Cairo
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112257
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صورة الاعلان: فريق تسويق - في الإسكندرية مصر

فريق تسويق

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

تطلب الشركه فريق تسويق لمنتجاتها المتعدده للتفاصيل يرجى ارسال السيره الذاتيه واتس اب01282867667.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

22/11/2021
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