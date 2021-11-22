مطلوب موزعين معتمدين ووكلاء

(للاستثمار)
|تطلب الشركه بجميع محافظات مصر موزعين ووكلاء لمنتجاتها بمميزات عاليه وتشترط الشركه لمن يرغب فى الانضمام اليها ان يكون لديه نشاط قائم وبطاقه ضريبيه للمتابعه مراسلتنا واتس اب 01282867667
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركع استثمارنا لاداره المشروعات
|التليفون:
|01282867667
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|العنوان:
|Opera House , Gezeira ard el maared- Cairo
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112257
3,000 جنيه