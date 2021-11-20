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سوريا (اللاذقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب موزعين - في اللاذقية سوريا

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مطلوب موزعين معتمدين لشركة خدمات رقمية وطباعة من أنت ؟ - مبتدأ أو عندك خبرة و لديك شغف وحب التعلم وتطوير ذاتك و مدخولك - تبحث عن عمل بدون التزام بالوقت و المكان - بامكانك ان تعمل ع ارض الواقع أو عبر الانترنت وتختار لي يناسبك ! - حابب تشتغل مع فريق وشركة تدعمك و تدعمها وتكون ايد وحده للنجاح - والاهم عندك إرادة وحابب تغير وضعك المعيشي للافضل وتحقيق دخل وارباح طبعا ومن خلال العمل مع الشركة سوف تحصل على نسبة ارباح تصل الى 30% على كل مبيع !! اذا كنت مهتم وحابب تعرف تفاصيل اكتر رح قدملك هدية ويلي ه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zafer mod
التليفون: 0942333442

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مقابل مدرسة انيس عباس- المشروع السابع
اللاذقية -

سوريا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115117
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