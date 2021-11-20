(فرصة عمل)
|مطلوب موزعين معتمدين لشركة خدمات رقمية وطباعة من أنت ؟ - مبتدأ أو عندك خبرة و لديك شغف وحب التعلم وتطوير ذاتك و مدخولك - تبحث عن عمل بدون التزام بالوقت و المكان - بامكانك ان تعمل ع ارض الواقع أو عبر الانترنت وتختار لي يناسبك ! - حابب تشتغل مع فريق وشركة تدعمك و تدعمها وتكون ايد وحده للنجاح - والاهم عندك إرادة وحابب تغير وضعك المعيشي للافضل وتحقيق دخل وارباح طبعا ومن خلال العمل مع الشركة سوف تحصل على نسبة ارباح تصل الى 30% على كل مبيع !! اذا كنت مهتم وحابب تعرف تفاصيل اكتر رح قدملك هدية ويلي ه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zafer mod
|التليفون:
|0942333442
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|العنوان:
|مقابل مدرسة انيس عباس- المشروع السابع
اللاذقية - سوريا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115117
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350,000 ليره
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