مطلوب موزعين معتمدين لشركة خدمات رقمية وطباعة من أنت ؟ - مبتدأ أو عندك خبرة و لديك شغف وحب التعلم وتطوير ذاتك و مدخولك - تبحث عن عمل بدون التزام بالوقت و المكان - بامكانك ان تعمل ع ارض الواقع أو عبر الانترنت وتختار لي يناسبك ! - حابب تشتغل مع فريق وشركة تدعمك و تدعمها وتكون ايد وحده للنجاح - والاهم عندك إرادة وحابب تغير وضعك المعيشي للافضل وتحقيق دخل وارباح طبعا ومن خلال العمل مع الشركة سوف تحصل على نسبة ارباح تصل الى 30% على كل مبيع !! اذا كنت مهتم وحابب تعرف تفاصيل اكتر رح قدملك هدية ويلي ه