مطلوب مواظفين خدمة عملاة

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تفاصيل الإعلان
خدمة عمالء door Out – يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامينات وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة – راتب 4000ج ثابت – عقد سنوي – ال يشترط الخبرة – السن يبدا من 18 سنة استالم العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم الكود:30102189
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

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العنوان: - cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/7/2021
رقم الإعلان: 2100417
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