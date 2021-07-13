مطلوب مواظفين خدمة عملاة

(فرصة عمل)
|خدمة عمالء door Out – يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامينات وزيادة سنوية مقسمة الي 2 في السنة – راتب 4000ج ثابت – عقد سنوي – ال يشترط الخبرة – السن يبدا من 18 سنة استالم العمل والتعاقد بنفس يوم التقديم الكود:30102189
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100417
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه