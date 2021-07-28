مطلوب مواظفين استقبال

(فرصة عمل)

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مصر (الإسماعيلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بنات فقط ) هوستس : أي استقبال نزالء بالفندق ( بدون حجاب – مؤهل متوسط – السن من 18 : 28 سنة – لغة انجليزية جيدة – راتب أساسي يبدأ من :2500 :4000ج حسب مستوي اللغة – توفير سكن خاص و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة ) بأماكن : شرم والغردقة والسخنة ( الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

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العنوان: - الاسماعلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100897
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

متاح الأن شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان الساعه في عمارات او.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

550 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات خبرة

مطلوب ممرضات خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 ممرضات خبره لا تقل عن 3 سنوات للعمل بمستشفي طبية راقي بمدي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2021
صورة الاعلان: صيانة طابعات وملى احبار وطابعات استيراد خارج

صيانة طابعات وملى احبار وطابعات استيراد خارج

(للبيع)

لو بتدور على شركات صيانة طابعات الصفوة بتقدملك صيانة جميع انواع الطابعات hp & canon & samsung وكمان .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/7/2021
صورة الاعلان: تصميم Website و حجز Domain & Host يبدأ من 1000ج

تصميم Website و حجز Domain & Host يبدأ من 1000ج

(فرص)

الآن من شركة عين جرافيك تصميم Website و حجز Domain &Host يبدأ من 1000ج و متاح أيضاً تصميم و تنفيذ جم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: AirPods Pro

AirPods Pro

(للبيع)

ولفتره محدوده 👌😌 خصم وكمان ضمان عشان تبقي مطمن 👌🤗 مش بس كده لا كمان .
العنوان:

الجيزة - مصر

500 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: عمال انتاج

عمال انتاج

(فرصة عمل)

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,500 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاة

خدمة عملاة

(فرصة عمل)

خدمة عمالء – door Out يتم قبول جميع االعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: فرصة سكن و استثمار حصرية امام #العاصمة_الادارية_الجديدة بسعر متر 2700 فقط!

فرصة سكن و استثمار حصرية امام #العاصمة_الادارية_الجديدة بسعر متر 2700 فقط!

(للبيع)

فرصة سكن و استثمار حصرية امام #العاصمة_الادارية_الجديدة بسعر متر 2700 فقط! مساحات تبدا من 135:250 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

432,000 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: شقه للايجار دار مصر القرنفل امام الرحاب

شقه للايجار دار مصر القرنفل امام الرحاب

(للإيجار)

شقه من المالك مبارا بدار مصر القرنفل /امام بوابه 22 الرحاب للايجار لمده صغيره او كبيره.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة

مطلوب فنيين صيانة

(فرصة عمل)

مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات ) سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات

مطلوب مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

Saudi Telecom Company شركة الاتصالات السعودية المشغل الأول لخدمات الإتصالات فى السعودية، تأسست الشر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن

مطلوب افراد امن

(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – اليتم قبول الطالب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

المنيا - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

28/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

(للإيجار)

لكبري الشركات العالميه مقر اداري للايجار بمصر الجديده مساحته 250 متر مقسم الي 3 غرف – 4 ريسبشن – 2 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

27/7/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

مكتب للايجار بشارع العروبه الرئيسي مصر الجديده 250 متر للشركات العالميه

(للإيجار)

لكبري الشركات العالميه مقر اداري للايجار بمصر الجديده مساحته 250 متر مقسم الي 3 غرف – 4 ريسبشن – 2 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

27/7/2021
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