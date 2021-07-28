مطلوب مواظفين استقبال

(فرصة عمل)
|بنات فقط ) هوستس : أي استقبال نزالء بالفندق ( بدون حجاب – مؤهل متوسط – السن من 18 : 28 سنة – لغة انجليزية جيدة – راتب أساسي يبدأ من :2500 :4000ج حسب مستوي اللغة – توفير سكن خاص و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة ) بأماكن : شرم والغردقة والسخنة ( الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- الاسماعلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100897
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