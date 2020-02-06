مطلوب موارد بشرية حاصل على ماستر للسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.:- #Master_Human_Resources_Management #msc #hr مطلوب فوراً:ـ ::{{● موارد بشرية ●}}:: - شرط حاصل على ماستر فى الموارد البشرية 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( ماستر موارد بشرية )::} info@eltaef.com Www.eltaef.com للاستفسار .:- 01002179336
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01002179336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/3/2020
رقم الإعلان: 2055063
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