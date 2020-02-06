مطلوب موارد بشرية حاصل على ماستر للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية.:- #Master_Human_Resources_Management #msc #hr مطلوب فوراً:ـ ::{{● موارد بشرية ●}}:: - شرط حاصل على ماستر فى الموارد البشرية 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( ماستر موارد بشرية )::} info@eltaef.com Www.eltaef.com للاستفسار .:- 01002179336