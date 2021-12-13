مطلوب #مهندس_كهرباء لمكتب استشارات هندسيه بالسعودية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالسعودية (المدينة المنورة) : #مهندس_كهرباء الشروط : •خبرة لا تقل عن 5 سنوات •إمكانية التصميم وحساب الاحمال •إستلام والإشراف على الاعمال شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com