مطلوب مهندس نسيج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام )

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) مهندس نسيج بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . خبرة فى اعمال النسيج لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن 40 سنه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى