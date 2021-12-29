مطلوب مهندس ميكانيكا مصاعد للسعودية

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( جميع انحاء السعوديه ) : مهندس ميكانيكا مصاعد بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . بكالريوس هندسه ميكانيكا . خبرة بالجيرلس والهيدروليك ف المصاعد . خبرة 3 سنوات بالمصاعد . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى