مطلوب مهندس ميكانيكا للعمل بكبرى شركات التكيفات بالسعودية الرياض

مطلوب لكبرى شركات التكييفات بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمجال التكييف . بكالريوس هندسه – قسم ميكانيكا . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : واتس اب 01050121428 tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى