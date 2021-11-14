مطلوب مهندس ميكانيكا لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) : مهندس ميكانيكا بالشروط الأتيه : بكالريويس هندسه ميكانيكا بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مصانع انتاج بلاستيك . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى