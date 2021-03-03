مطلوب مهندس ميكانيكا

مطلوب 2 مهندس ميكانيكا خبرة للعمل لدي مؤسسة مقولات ومصنع خرسانة جاهزة الراتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية مسمي مهندس عام يجيد القيادة كشرط اساسي يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com