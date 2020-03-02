مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة 5 سنوات

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 3500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في نجران يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130 او 00201060246048 م / احمد المدير التنفيذي للشركة