مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة 5 سنوات

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 3500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في نجران يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130 او 00201060246048 م / احمد المدير التنفيذي للشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين اول شارع الهرم الجيزة- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 ريال
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054840
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29/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1- مهندسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة

(فرصة عمل)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

17/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين زراعيين - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين زراعيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة وعمال زراعة ودواجن الشغل فى الدواجن والمكافحة والانتاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين معماري تصمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مهندس معماري وا 10 مهندس مدني خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مهندس معماري وا 10 مهندس مدني خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10مهندس مدني وا 10 مهندس معماري خبرة من 2 الي 10 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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