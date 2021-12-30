مطلوب مهندس ميكانيكا تصنيع انتاج للعمل بالرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجموعه شركات صناعيه بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس تصنيع بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على بكالريوس هندسه ميكانيكا ( انتاج) . خبرة في انتاج البلاستسك (حقن او نفخ او قولبة دورانية) وتشكيل المعادن. اجادة اللغة الانجليزية تحدث وكتابة رجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117290
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