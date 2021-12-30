مطلوب مهندس ميكانيكا تصنيع انتاج للعمل بالرياض

مطلوب لمجموعه شركات صناعيه بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس تصنيع بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على بكالريوس هندسه ميكانيكا ( انتاج) . خبرة في انتاج البلاستسك (حقن او نفخ او قولبة دورانية) وتشكيل المعادن. اجادة اللغة الانجليزية تحدث وكتابة رجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى