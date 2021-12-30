مطلوب مهندس ميكانيكا تصنيع انتاج للعمل بالرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعه شركات صناعيه بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس تصنيع بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على بكالريوس هندسه ميكانيكا ( انتاج) . خبرة في انتاج البلاستسك (حقن او نفخ او قولبة دورانية) وتشكيل المعادن. اجادة اللغة الانجليزية تحدث وكتابة رجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117290
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30 ريال
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