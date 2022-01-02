مطلوب مهندس ميكانيكا تصميم للعمل بجده

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه ( جده ) : مهندس ميكانيكا تصميم بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . بكالريوس هندسه ميكانيكا . خبرة بتصميم محطات انذار الحريق والأطفاء والتكييف لا تقل عن 8 سنوات . خبرة ببرامج الأوتوكاد . خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117637
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل