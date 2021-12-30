مطلوب مهندس ميكانيكا تصميم للعمل بجده

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه ( جده ) : مهندس ميكانيكا تصميم بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . بكالريوس هندسه ميكانيكا . خبرة بتصميم محطات انذار الحريق والأطفاء والتكييف لا تقل عن 8 سنوات . خبرة ببرامج الأوتوكاد . خبرة سابقه بالسعوديه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى