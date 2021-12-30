مطلوب مهندس ميكانيكا انتاج للعمل بالرياض

مطلوب لمجموعه شركات صناعيه بالسعوديه ( الرياض ) : #مهندس_ميكانيكا_إنتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . حاصل على بكالريوس هندسه #ميكانيكا ( انتاج – قوى ) . خبرة في انتاج البلاستيك وتشكيل المعادن اجادة الرسم على برنامج اوتوكاد اجادة اللغة الانجليزية تحدث وكتابة برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى