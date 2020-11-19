مطلوب مهندس معماري خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس معماري خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مكتب استشاري هندسي راتب 5000 ريال شامله السكن مع توفيرالتامين الطبي والاقامة العمل في مدينة عرعر يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 او 00201060246048 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال ال سي في باللغه العربية مع نماذج للاعمال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 ريال
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073147
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