مطلوب مهندس معماري تصميم وتنفيذ لشركة مقاولات بالحناكية

(Job Opportunity)

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

Ad Information
تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة مقاولات كبرى بالسعودية (الحناكية): #مهندس_معماري تصميم وتنفيذ الشروط : •خبرة لا تقل عن 5 سنوات المميزات : توفير سكن- تأمين طبي- اقامات- تحدد الرواتب بالمقابله حسب الخبرة شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: الحي اللاتيني
Telephone: 01017617968

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 10/8/2023
Ad Number: 2240286
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب على وجه السرعه مهندس تصميم شبكات الري لكبرى الشركات بالرياض - in Ar Riyad Saudi Arabia

مطلوب على وجه السرعه مهندس تصميم شبكات الري لكبرى الشركات بالرياض

(Job Opportunity)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعو.
Category: 

Call

10/8/2023
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