مطلوب مهندس معماري تصميم وتنفيذ لشركة مقاولات بالحناكية

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة مقاولات كبرى بالسعودية (الحناكية): #مهندس_معماري تصميم وتنفيذ الشروط : •خبرة لا تقل عن 5 سنوات المميزات : توفير سكن- تأمين طبي- اقامات- تحدد الرواتب بالمقابله حسب الخبرة شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com