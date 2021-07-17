(فرصة عمل)
|مطلوب مهندس معماري تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه بالمملكه العربيه السعوديه خبره 5 سنوات للتواصل ارسال السيره الذتيه على eng.kwader@gmail.com او الاتصال على 01033117747
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100269
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11 ريال
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11 ريال
1,111 ريال
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