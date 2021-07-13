مطلوب مهندس معماري تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه في مدينه الخميس مشيط بالمملكه العربيه السعوديه يجيد التعامل مع ( اوتوكاد + 3dmax + فوتوشوب + انمششن + رفت ) لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com