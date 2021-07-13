(فرصة عمل)
|مطلوب مهندس معماري تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسيه في مدينه الخميس مشيط بالمملكه العربيه السعوديه يجيد التعامل مع ( اوتوكاد + 3dmax + فوتوشوب + انمششن + رفت ) لمن يريد برجاء الاتصال على 01033117747 او ارسال السيره الذاتيه على eng.kwader@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099832
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11 ريال
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11 ريال
1,111 ريال
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