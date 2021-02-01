مطلوب مهندس معماري تصميم

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركه استشارات هندسيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حائل ) مهندس معماري تصميم مستوى الخبره من 6 الي 8 سنوات و تقدير عام لا يقل عن جيد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01033117747
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082362
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
5,000 جنيه
1 ريال
اتصل
3,500 ريال
اتصل
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه