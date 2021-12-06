مطلوب مهندس معمارى مكتب فنى وتصميم واشراف

مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة خميس مشيط ف السعودية مهندس معمارى مكتب فنى وتصميم وإشراف خبرة 7 سنوات على أن يكون خبرة فى البرامج . أوتوكاد / Max 3 / ريفيت Revit / فوتوشوب بالإضافة إلى تحليل الإنشائى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس فقط 01288114615 تواصل 01280555515