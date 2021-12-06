مطلوب مهندس معمارى مكتب فنى وتصميم واشراف

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة خميس مشيط ف السعودية مهندس معمارى مكتب فنى وتصميم وإشراف خبرة 7 سنوات على أن يكون خبرة فى البرامج . أوتوكاد / Max 3 / ريفيت Revit / فوتوشوب بالإضافة إلى تحليل الإنشائى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس فقط 01288114615 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

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العنوان: 203 المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116700
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