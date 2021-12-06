مطلوب مهندس معمارى مكتب فنى وتصميم واشراف

(فرصة عمل)
|مطلوب لمكتب استشارات هندسية بمدينة خميس مشيط ف السعودية مهندس معمارى مكتب فنى وتصميم وإشراف خبرة 7 سنوات على أن يكون خبرة فى البرامج . أوتوكاد / Max 3 / ريفيت Revit / فوتوشوب بالإضافة إلى تحليل الإنشائى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس فقط 01288114615 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116700
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