مطلوب مهندس معمارى للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المكاتب الاستشاريه بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : #مهندس_معمارى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . بكالريوس هندسه معمارى . خبرة سنه او سنتين بالتصميم . يوفر المكتب راتب اساسى 3000 ريال + نسبه على التصاميم + السكن والأقامه والتأمين والمواصلات – مسمى التأشيرة مهندس التأِشيرة جاهزة للتنفيذ برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117152
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30 ريال
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