مطلوب مهندس معمارى للعمل بالسعودية

مطلوب لكبرى المكاتب الاستشاريه بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : #مهندس_معمارى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 25 سنه . بكالريوس هندسه معمارى . خبرة سنه او سنتين بالتصميم . يوفر المكتب راتب اساسى 3000 ريال + نسبه على التصاميم + السكن والأقامه والتأمين والمواصلات – مسمى التأشيرة مهندس التأِشيرة جاهزة للتنفيذ برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى