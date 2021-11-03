مطلوب مهندس معمارى للعمل بالسعودية

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه ( الدمام – الأحساء – الهفوف ) : مهندس معمارى بالشروط الأتيه : بكالريوس هندسه معمارى . خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى التصميم والأشراف على التنفيذ . خبرة بالمكاتب الاستشاريه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى