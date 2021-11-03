مطلوب مهندس معمارى للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسيه بالسعوديه ( الدمام – الأحساء – الهفوف ) : مهندس معمارى بالشروط الأتيه : بكالريوس هندسه معمارى . خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى التصميم والأشراف على التنفيذ . خبرة بالمكاتب الاستشاريه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com واتس اب 01050121428 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109638
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30 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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3,000 ريال